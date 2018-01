Ex-ditador argentino recusa-se a depor ante juiz O ex-general Jorge R. Videla, primeiro dos quatro presidentes da anterior ditadura militar argentina, recusou-se nesta sexta-feira a prestar declarações perante o juiz federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga o chamado Plano Condor. A mencionada operação foi acertada pelas passadas ditaduras militares da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai para coordenar a vigilância e repressão de seus dissidentes políticos fora de suas fronteiras. "Não vou formular nenhuma declaração", disse Videla, atualmente sob prisão domiciliar devido a outro processo, ao abandonar a sala do juiz, amparando-se em seu direito constitucional de nada declarar. Sob forte proteção policial, Videla foi conduzido de volta a seu domicílio no bairro de Belgrano, onde cumpre sua prisão. Em 10 de julho passado, Canicoba Corral abriu processo contra o ex-ditador como suposto integrante de uma "organização criminosa" que, sob a denominação de "Plano Condor", seqüestrou e torturou dezenas de vítimas durante a repressão ilegal dos anos 70. O magistrado considerou comprovada "a atividade de Videla para a obtenção do acordo mediante o qual foi montada a organização criminosa denominada Operação Condor".