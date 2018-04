Ex-ditador exilado Baby Doc retorna ao Haiti O ex-presidente do Haiti Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, deposto por uma revolta popular na década de 1980, está retornando ao país e deve chegar ainda neste domingo, segundo afirmou uma autoridade diplomática em Paris à AFP. "Ele está a bordo de um voo da Air France" no sentido de Porto Príncipe, disse a fonte, que pediu para não ser identificada. O avião deve chegar à capital haitiana por volta das 17h30 no horário local (20h30 de Brasília). O ex-ditador, de 59 anos, vivia exilado na França há quase 25 anos. As informações são da Dow Jones.