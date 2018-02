Ex-ditador Galtieri é preso na Argentina O ex-ditador argentino Leopoldo Galtieri, de 76 anos, foi preso hoje em um quartel do Exército em Buenos Aires depois de, aparentemente, ter-se apresentado espontaneamente, informaram os meios de comunicação do país. A Justiça argentina havia emitido uma ordem de captura contra o ex-ditador e cerca de 40 ex-militares do Exército acusados pelo seqüestro e assassinato, em 1980, de pelo menos 20 militantes da extinta organização armada Montoneros (peronista de esquerda). O Ministério da Defesa e o Comando do Exército não confirmaram nem desmentiram a detenção de Galtieri no Regimento de Granaderos, na região de Palermo. Galtieri foi o terceiro dos quatro presidentes do regime militar instaurado em 1976 na Argentina. Ele foi nomeado para o cargo em novembro de 1981 e deposto pelas Forças Armadas em junho do ano seguinte, pouco depois da Guerra das Malvinas contra a Grã-Bretanha, que terminou com a rendição dos soldados argentinos que lutavam pela posse do arquipélago. A ordem de detenção emitida pelo juiz federal Claudio Bonadío também compreende o ex-general Carlos Guillermo Suárez Masón, o ex-chefe do Exército e general da reserva Cristino Nicolaides e os generais da reserva Raúl Ojeda e Juan Ramón Mabragna. A investigação, a cargo do juiz Bonadío, busca determinar as responsabilidades pelo seqüestro e desaparecimento de 20 militantes montoneros que haviam retornado do exílio para lançar uma contra-ofensiva contra o regime militar. A maioria desses montoneros foi capturada logo ao chegar ao território argentino. Os militantes de esquerda foram torturados e depois executados sumariamente. Dois desses jovens montoneros foram capturados no Brasil no marco da Operação Condor, um mecanismo conjunto de repressão utilizado pelas ditaduras da América do Sul nos anos 70. Esta é a primeira vez que Galtieri é preso por causa de violações de direitos humanos. Ele foi preso em 1986 ao ser condenado por "incompetência" na Guerra das Malvinas, mas foi libertado três anos mais tarde, por um indulto do ex-presidente Carlos Menem (1989-99). A prisão de Galtieri fez voltar à tona um capítulo negro da história da Argentina, no qual cerca de 9.000 dissidentes esquerdistas foram oficialmente dados como mortos ou desaparecidos durante uma, segundo promotores, sistemática repressão estatal. Grupos de direitos humanos colocam o número em 30.000.