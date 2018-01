Ex-ditador Suharto é internado com problemas intestinais O ex-presidente indonésio Suharto, de 84 anos, está internado num hospital em Jacarta com uma hemorragia intestinal, confirmaram fontes médicas. Suharto foi internado no hospital Pertamina na quinta-feira. Porta-vozes do hospital prometeram divulgar um relatório mais detalhado do estado de saúde do ex-presidente indonésio e do seu tratamento. É a terceira vez em um ano que ele é internado com problemas intestinais. Suharto assumiu a Presidência da Indonésia em 1965 e dirigiu o país sob uma ditadura até sua renúncia, em 1998, em meio a manifestações em todo o país. Ele foi acusado de causar pelo menos US$ 600 milhões de prejuízos ao Estado por corrupção. Mas não foi levado aos tribunais, poupado devido a seu estado de saúde precário.