Ex-ditador uruguaio Bordaberry é condenado a 30 anos

Bordaberry foi eleito presidente do Uruguai em 1971, mas em junho de 1973 desfechou um golpe de Estado com apoio das forças armadas. A junta militar destituiu Bordaberry em 1976 e passou a governar o Uruguai até 1985, quando o país foi redemocratizado.

A pena de 30 anos foi pedida pela promotora Ana María Tellechea em agosto de 2009 e é a mais severa na legislação penal do Uruguai.

Em entrevista à Associated Press, a promotora disse que "falei com a juíza atuante (Mariana Motta), que me confirmou que a decisão já foi tomada, assim que amanhã ela me notificará oficialmente sobre a sentença", afirmou.

Bordaberry, hoje com 81 anos, está em prisão preventiva desde 2006, que atualmente cumpre em casa por razões de saúde. Além de violação à Constituição, figuram nas acusações a Bordaberry onze homicídios e "desaparições forçadas" de presos políticos cometidas pela repressão a partir de 1973.