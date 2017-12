Ex-embaixador britânico prevê guerra civil no Iraque Uma guerra civil é o futuro mais provável no Iraque, alertou o ex-embaixador britânico no país, William Patey, num documento confidencial entregue ao governo revelado nesta quinta-feira pela BBC. Patey, que deixou a capital iraquiana na semana passada, também antecipou uma divisão do Iraque entre os grupos étnicos. Ele opinou que a situação no país vai continuar difícil durante os próximos cinco a dez anos. A análise do futuro do Iraque está no telegrama diplomático final enviado por Patey a vários membros do governo, entre eles o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e a ministra de Relações Exteriores, Margaret Beckett. "A perspectiva de uma guerra civil de baixa intensidade e uma divisão de fato do Iraque é mais provável neste momento que uma transição bem-sucedida para uma democracia estável", ressaltou o Ex-embaixador. Ele questiona a possibilidade de um governo iraquiano se defender por seus próprios meios. Em sua carta, o diplomata insiste que os próximos seis meses serão cruciais. O Foreign Office não quis comentar o documento, mas avaliou que a capacidade das forças iraquianas de cuidar de sua própria segurança aumenta a cada dia.