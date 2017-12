Ex-embaixador nega vínculo dos EUA com venda ilegal de armas O ex-embaixador dos EUA em Buenos Aires James Cheek negou nesta segunda-feira que seu país tenha algum envolvimento na operação de venda ilegal de armas argentinas para Croácia e Equador. A implicação de Washington no contrabando foi insinuada na semana passada pelo ex-presidente argentino Carlos Menem, antes de ter sua prisão domiciliar decretada, sob a acusação de liderar a operação ilícita. "Nunca falei com ninguém sobre esse assunto (a venda de armas)", disse Cheek em entrevista a uma rádio argentina. Ele afirmou que o Departamento de Estado americano já tinha rejeitado as insinuações de Menem. Num programa de TV, o ex-presidente afirmou que a venda das armas era "um problema de Estado, de relações internacionais, e não de Justiça". Menem cumpre a prisão domiciliar numa luxuosa casa de veraneio no distrito de Don Torcuato, perto de Buenos Aires.