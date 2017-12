Ex-embaixador Taleban pede asilo no Paquistão O ex-embaixador do Taleban no Paquistão, mulá Abdul Salam Zaeef, anunciou hoje que pediu asilo político ao governo de Islamabad. Zaeef, de 34 anos, foi o porta-voz do regime taleban no exterior. Com uma vasta barba negra, turbante negro e túnica branca, ele foi o último embaixador taleban no exterior após a interrupção das relações diplomáticas entre Cabul e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. "Pedi asilo e estou aguardando a resposta do governo paquistanês", explicou Zaeef, que se encontra em Quetta, cidade vizinha à fronteira com o Afeganistão. "Não creio que este seja o momento de retornar ao meu país", comentou. O governo paquistanês ainda não respondeu formalmente ao pedido de asilo político, já que recebe fortes pressões dos Estados Unidos para a entrega de funcionários do regime Taleban. Por outro lado, o governo de Islamabad também sofre pressões dos líderes religiosos muçulmanos, que exigem proteção aos "irmãos" do Taleban.