Ex-empregado joga o carro contra o McDonald?s Um ex-funcionário da McDonald?s jogou o carro contra a frente do centro de treinamento da empresa, hoje. Ninguém se feriu mas o porta-voz da cadeia de fast food não está nada satisfeito: ?Você pode imaginar quando alguém entra com o carro pela sua porta da frente, o estrago foi grande?, disse Dirk van den Bogaart. A polícia não informou o nome do homem, que foi preso logo depois do feito. Disse apenas que tem 30 anos e ?está ligeiramente super-estressado?, segundo o policial Remco Gerritsen. ?Nossos colegas do serviço social estão conversando com ele, para saber se necessita de ajuda?, explicou. O porta-voz da McDonald?s contou que ele fora contratado dia 23 de outubro por um dos restaurantes da cadeia, o de Eindhoven, e demitido logo depois por ?não se adaptar ao local de trabalho?. A empresa, ainda segundo Van den Bogaart vai mover ação contra o ex-funcionário pelos danos causados ao prédio do centro de treinamento.