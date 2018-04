Ex-espião morre em poder de militantes no Paquistão Um ex-espião paquistanês que ajudou o Taleban a chegar ao poder no Afeganistão morreu no cativeiro, dez meses depois de ter sido sequestrado por militantes no noroeste do Paquistão. O sultão Amir Tarar, que foi aliado dos Estados Unidos contra a administração soviética no Afeganistão na década de 1980 e treinou em Fort Bragg, Carolina do Norte, sofreu um ataque cardíaco, disse Tariq Hayat, representante do governo paquistanês nas regiões tribais.