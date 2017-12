Ex-esposa de Menem é internada com crise de hipertensão Zulema Yoma, ex-esposa do ex-presidente Menem, foi internada hoje em uma clínica particular devido a uma "descompensação", segundo o porta-voz do centro médico, e que fontes próximas à ex-primeira-dama disseram ter sido uma crise de hipertensão. O porta-voz da Clínica Suíço-Argentina não deu maiores detalhes sobre o estado de saúde de Yoma, limitou-se a dizer a agência local Diários y Noticias (DyN). Zulema entrou na clínica acompanhada de sua filha Zulema María Eva, ou "Zulemita", um dia depois de seu ex-marido Carlos Menem ser detido por ordem de um juiz federal, sob suspeita de ter liderado uma organização ilícita que vendeu ilegalmente armas ao Equador e à Croácia entre 1991 e 1995, enquanto era presidente. Em função do mesmo processo foi também preso o irmão de Zulema, Emir Yoma. A ex-mulher é mãe dos dois filhos de Menem: Zulemita e Carlos Facundo, falecido em 1995 em um acidente com o avião que ele mesmo pilotava. Em 1991, dois anos após ter chegado ao poder, Menem expulsou Zulema Yoma da residência presidencial. Há 14 dias, Menem se casou em segunda núpcias com a animadora de televisão chilena Cecilia Bolocco.