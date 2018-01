Ex-exilado proclama-se prefeito de Bagdá Um colaborador de Ahmed Chalabi, líder do grupo oposicionista Congresso Nacional Iraquiano (CNI) e figura apoiada pelos EUA para ter um papel decisivo no futuro governo iraquiano, anunciou, numa entrevista coletiva, ter sido escolhido prefeito de Bagdá. Jaudat Obeidi, que diz ter vivido muitos anos como exilado no Oregon, EUA, também anunciou que outro colaborador próximo de Chalabi, Mohammad Mohsen Zubeidi, tinha sido ?pré-selecionado pelos cidadãos? para ser o chefe do governo provisório do Iraque na cidade. Zubeidi e Obeidi teriam sido escolhidos por uma ?assembléia de notáveis e chefes religiosos? da capital iraquiana, segundo o próprio Obeidi. ?Nossa primeira tarefa será formar comitês para administrar a cidade? em concordância com as autoridades americanas, disse ele, numa entrevista coletiva. A suposta nomeação dos dois coincide com o retorno de Chalabi a Bagdá. Esta é a primeira visita do líder à cidade desde a queda da monarquia no Iraque, em 1958, segundo um assessor. ?Acabamos de chegar e estabelecemos nosso quartel general no centro da cidade?, disse, por telefone, Zaab Sethna, que viajou junto com Chalabi a partir da cidade meridional de Nasiriya. ?Antes de mais nada, Chalabi visitará sua antiga residência e logo começará a construir a democracia no Iraque?, acrescentou Sethna. Veja o especial :