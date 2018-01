Ex-fiscal processa ING e ABN Amro por assédio sexual A única mulher que já ocupou o posto de "governor" da Bolsa de Nova York (NYSE) está processando o ING Barings e o ABN Amro e exigindo uma indenização de US$ 10 milhões, por suposto abuso sexual. Karen Hackett, que até outubro de 2000 era diretora-gerente de operações do ING Barings no pregão da NYSE, afirma que ela e outras funcionárias foram assediadas sexualmente, "fisica e verbalmente", por colegas homens. No processo, aberto hoje num tribunal federal de Manhattan, ela acusa um corretor da mesa do ING de ter feito comentários vulgares e de ter tentado beijá-la à força em mais de uma ocasião. Hackett também diz que recebia salário inferior ao de seus colegas homens, e que foi afastada de sua posição de chefia por ser mulher. O ING Barings era parte do ING Group, da Holanda, até a maior parte de suas operações ser vendida para o também holandês ABN Amro Holding, em maio de 2001. Como a lei exige, antes de abrir o processo Hackett apresentou queixa à Comissão de Oportunidades Iguais no Emprego. Ela trabalhava na NYSE desde 1971 e, em 1999, foi nomeada para um dos 21 postos de "governor" da Bolsa (fiscais responsáveis pela interpretação e aplicação das normas da NYSE no pregão). Ela é a única mulher a ter ocupado essa posição. A porta-voz do ABN Amro, Kimberly Williams, disse não ter nenhuma declaração a fazer, no momento, sobre o caso.