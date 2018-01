Ex-funcionário acusa governador gay de assédio sexual O governador do Estado de New Jersey, James E. McGreevey, que ontem assumiu ser homossexual, assediou diversas vezes seu ex-diretor de segurança e o transformou em vítima de uma ?campanha de difamação?, disse um advogado. ?Enquanto era funcionário de um dos políticos mais poderosos deste país, o governador McGreevey, fui vítima de repetidas abordagens sexuais por parte dele?, diz declaração de Golan Cipel, lida pelo advogado Allen M. Lowy em entrevista coletiva. O governador nomeou Cipel diretor de segurança do Estado, com vencimentos de US$ 110.000 ao ano (R$ 330.000), em 2002. Cipel perdeu a função depois de uma barragem de críticas de deputados estaduais que questionaram suas qualificações. O nome do ex-funcionário voltou a circular depois que o governador confessou ter mantido um caso extraconjugal com outro homem.