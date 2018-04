Ex-funcionário de banco entrega dados ao WikiLeaks Ex-funcionário de um banco, Rudolf Elmer, que trabalhou por oito anos nas Ilhas Cayman, um território britânico no Caribe, entregou pessoalmente hoje dois CDs ao fundador do site WikiLeaks, Julian Assange. O material contém o nome de cerca de dois mil clientes de bancos que poderiam estar sonegando impostos. Elmer disse que queria mostrar ao mundo a verdade sobre o dinheiro escondido em contas offshore. O chefe do WikiLeaks fez uma rara aparição fora da casa onde tem vivido na Grã-Bretanha, enquanto luta contra um processo de extradição. "Eu estou aqui hoje para apoiá-lo", afirmou ele.