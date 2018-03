Ex-funcionário de Bush deve chefiar o FBI O presidente americano, Barack Obama, pretende nomear James B. Comey - ex-funcionário do Departamento de Justiça durante o governo de George W. Bush - diretor do FBI, a polícia federal dos EUA, revelou uma fonte ligada à escolha. Se a nomeação do republicano for aprovada pelo Congresso, ele substituirá o atual diretor, Robert Mueller, que, por força de lei, deve deixar o cargo em setembro.