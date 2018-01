Ex-funcionário iraquiano é morto em Bagdá Homens armados mataram um ex-funcionário do regime de Saddam Hussein na madrugada deste domingo. O general de brigada Jaled Dawoud, ex-chefe do distrito de Nahyia, em Bagdá, viajava de carro quando os assassinos dispararam contra o veículo. O filho de Dawoud, que estava no carro, também faleceu. Segundo a polícia iraquiana, os criminosos fugiram.