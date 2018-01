Ex-general iraquiano morre sob interrogatório Um ex-general do Exército do Iraque morreu durante um interrogatório, informa o Exército dos Estados Unidos. O general Abed Hamed Mowhoush estava sendo interrogado em Qaim, perto da fronteira com a Síria, quando perdeu a consciência depois de dizer que estava se sentindo mal, segundo comunicado distribuído. Um médico americano constatou que ele estava morto. Segundo o Exército, a causa da morte está sendo investigada. Mowhoush era general das defesas aéreas iraquianas e foi detido em 5 de outubro perto da fronteira com a Síria.