Ex-general Oviedo retorna ao Paraguai e é detido O ex-general Lino César Oviedo chegou hoje ao Paraguai, vindo de seu exílio no Brasil, e foi imediatamente detido por policiais e militares no aeroporto internacional de Assunção. Depois de ser examinado por um médico no interior de uma ambulância, Oviedo foi levado de helicóptero à penitenciária militar de Viñas Cué, para cumprir uma sentença de 10 ano por tentar derrubar, em 1996, o então presidente Juan Carlos Wasmosy.