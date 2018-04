Ex-governador colombiano Alan Jara é libertado das Farc O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) confirmou hoje a libertação do ex-governador do departamento (estado) colombiano de Meta, Alan Jara. Ele esteve em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) por sete anos. "Em uma zona rural do Departamento de Guaviare, as Farc entregaram à senadora Piedad Córdoba e a delegados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha o ex-governador de Meta, Alan Jara", disse Yves Heller, porta-voz do CICV. As Farc anunciaram em dezembro que libertariam seis homens, dos quais quatro foram resgatados no domingo. Além de Jara, espera-se que na quinta-feira a missão resgate Sigifredo López, de 45 anos, ex-deputado da Assembleia Legislativa do Departamento de Valle de Cauca, localizado no sudoeste do país. Jara, um engenheiro civil de 51 anos, foi capturado em uma zona rural de Meta quando viajava em um veículo da Organização das Nações Unidas (ONU) para visitar várias obras de interesse social. Antes do resgate de hoje, Claudia Rugeles, mulher de Jara, disse em Villavicencio que estava ansiosa para encontrar seu marido. A partir de hoje "deixaremos para trás todo o passado doloroso", disse ela. "Estou feliz. Sabemos que em sete anos e meio se passaram muitas coisas difíceis, mas sabemos que vamos superá-las", acrescentou.