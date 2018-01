Ex-governador de Istambul é detido por suspeita de envolvimento em golpe

ISTAMBUL - O ex-governador de Istambul Huseyin Avni Mutlu foi detido nesta terça-feira, 26, "como parte de uma investigação" da fracassada tentativa de golpe do dia 15 de julho na Turquia, informou o jornal "Hurriyet".

Mutlu já estava entre as 246 autoridades locais que foram suspensas de seus cargos como consequência da "limpeza" que realiza o governo turco contra dezenas de milhares de suspeitos de ligação com o clérigo Fethullah Gulen, autoexilado nos EUA, a quem Ancara acusa de ter orquestrado o golpe. De acordo com o jornal, a polícia turca encontrou Mutlu em sua residência.

Depois da prisão do ex-governador um líder da oposição alertou para uma possível caça às bruxas executada pelo governo contra os que se opuserem a Erdogan, o que mancharia a democracia no país.

"Aqueles que são inocentes não devem ser lançados ao fogo junto com aqueles que são culpados", disse Kemal Kilicdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo, o principal grupo oposicionista secular. Kilicdaroglu afirmou ainda que os Estados Unidos deveriam extraditar Gulen

Exterior. O expurgo promovido pelo governo no Exército, no poder Judiciário e em outras instituições do país chegou nesta terça-feira também a funcionário públicos atuando fora do país. Comandantes militares turcos que serviam à Otan no Afeganistão foram detidos em Dubai.

Os dois generais estavam a caminho da Turquia, onde deveriam ser interrogados, assim como uma conhecida jornalista, detida de madrugada em um posto de controle em uma estrada a oeste do país, que deverá comparecer em Istambul para saber se sua detenção será confirmada.

O general Mehmet Cahit Bakir, comandante das forças turcas no Afeganistão - 500 homens - e o general de brigada Sener Topuc foram detidos no aeroporto de Dubai. Estas detenções são fruto da colaboração entre os serviços de inteligência turcos e os Emirados Árabes Unidos, informou a agência pró-governamental Anatólia.

"Estavam sendo transferidos à Turquia nesta manhã", acrescentou a Anatolia a respeito dos dois generais que ocupavam postos elevados, segundo o site da Otan, na missão "Apoio Decidido", dedicada a treinar e aconselhar as forças de segurança afegãs.

Figura de primeira ordem do mundo dos meios de comunicação na Turquia, Nazli Ilicak foi detida nesta terça-feira. Ilicack forma parte dos 42 jornalistas com ordens de detenção emitidas na segunda-feira. De acordo com a Anatolia oito deles já foram presos, incluindo Ilicak e o ex-escritor do jornal gulenista Zaman Hanim Büsra Erdal.

Outras figuras conhecidas dos meios de comunicação também estão na mira, como o comentarista Bulent Mumay e o redator-chefe da Fox TV na Turquia Ercan Gun. "É triste e inaceitável", declarou Turgay Olcayto, presidente da Associação de jornalistas turcos. / AFP e EFE