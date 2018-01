Ex-governador do Arkansas lança pré-candidatura à presidência dos EUA

HOPE, EUA - O ex-governador do Arkansas Mike Huckabee anunciou nesta terça-feira, 5, sua intenção de buscar a indicação do Partido Republicano à presidência. Falando em sua cidade natal, Hope, no Arkansas, Huckabee enfatizou suas raízes humildes e criticou o presidente Barack Obama.

Em 2008, Huckabee conseguiu vencer a primeira disputa primária da corrida pela indicação republicana, em Iowa. Em seu discurso de hoje, ele se comprometeu a dar aos veteranos "a dignidade que eles merecem", além de afirmar que a liderança dos EUA no mundo "evaporou completamente", culpando Washington por ser "mais disfuncional que nunca" e olhar demais para os ricos.

O anúncio foi feito pouco após dois candidatos azarões - o neurocirurgião aposentado Ben Carson e a ex-CEO da Hewlett-Packard (HP) Carly Fiorina - entrarem formalmente na disputa, que pode ser uma das com mais nomes em décadas. Os senadores Marco Rubio (Flórida), Ted Cruz (Texas) e Rand Paul (Kentucky) também entraram na disputa no partido oposicionista.