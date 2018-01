Ex-governador do Texas deixa corrida à Casa Branca

WASHINGTON - O republicano Rick Perry, ex-governador do Texas, tornou-se nesta sexta-feira, 11, o primeiro pré-candidato à presidência dos Estados Unidos a abandonar a corrida eleitoral pela Casa Branca, conforme antecipou sua equipe em mensagem encaminhada à imprensa.

Perry, que faz parte dos 17 pré-candidatos às primárias republicanas para a eleição de 2016, deve ainda formalizar sua decisão de suspender a campanha eleitoral em discurso em Saint Louis, no Estado do Missouri, cujo conteúdo foi antecipado aos jornalistas. "Temos uma grande equipe, a melhor de uma geração, por isso me coloco de lado e deixo nosso partido em boas mãos", afirma o ex-governador. / EFE