Ex-governador é assassinado na Colômbia A polícia colombiana informou nesta quarta-feira estar à procura de dois motociclistas armados que assassinaram um ex-governador e atual senador do Partido Conservador da Colômbia. Hector Polania, de 75 anos, estava em uma rodovia a caminho de casa quando uma moto fechou o seu carro e seus dois passageiros começaram a atirar. Polania recebeu vários tiros e morreu no local. Um de seus guarda-costas ficou ferido. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Entretanto, segundo o comandante da polícia do Estado de Huila, os rebeldes das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) são ativos na área.