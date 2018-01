Ex-governador timorense é preso por violência em 1999 O último governador do Timor Leste indicado por Jacarta começou a cumprir neste sábado uma sentença de três anos de prisão por participação na onda de violência que atingiu o território em 1999, transformando-se na primeira pessoa punida na Indonésia pelo derramamento de sangue. Abílio José Soares nega qualquer conduta irregular. Ele sustentou neste sábado que policiais e militares indonésios são os verdadeiros responsáveis pela carnificina, que se seguiu ao rompimento do Timor Leste com a Indonésia naquele ano. "Percebi que sou apenas um bode expiatório neste caso", disse, antes de ser levado à penitenciária de Cipinang, em Jacarta.