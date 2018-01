Ex-guarda de Auschwitz, de 94 anos, é condenado a quatro anos de prisão

O veredicto reavivou a esperança de que mais ex-membros da SS possam ser punidos por envolvimento nos campos de concentração, independentemente da idade. Segundo o Centro Simon Wiesenthal, que ajuda na caçada a ex-nazistas, a decisão foi muito importante, pois trata-se do primeiro caso em que a pessoa não estava envolvida no lado físico do assassinato em massa.

As acusações eram relativas ao período entre maio de julho de 1944, quando centenas de milhares de judeus da Hungria foram levados para o complexo de Auschwitz-Birkenau na Polônia ocupada pelos nazistas. Fonte: Associated Press.