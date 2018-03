Ex-guerrilha salvadorenha enviará missão ao Brasil e EUA Delegações do partido político da ex-guerrilheira Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN) se reunirão em julho com funcionários dos EUA, Brasil e China para expor seus planos de governo frente às eleições presidenciais de março de 2004. A visita ao Departamento de Estado está programada para entre 16 e 21 de julho, disse à Associated Press nesta quinta-feira a deputada pela FMLN Blanca Flor Bonilla. Entre 17 e 25 de julho, outra delegação do partido, que lidera as pesquisas de intenção de voto em El Salvador, se reunirá no Brasil com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com dirigentes do PT. Bonilla, membro da comissão de Relações Internacionais do partido esquerdista salvadorenho adiantou que a delegação que irá aos EUA será chefiada pela coordenadora adjunta da FMLN, Norma Guevara. A que vem ao Brasil será chefiada pelo coordenador geral do partido, Salvador Sánchez Cerén. A deputada Bonilla disse que uma terceira comissão visitará a China entre 20 e 30 de julho.