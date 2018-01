Ex-Imperador da Áustria pode ser beatificado O papa João Paulo II decidiu dar início ao processo de beatificação do último imperador da Áustria, Carlos de Habsburgo, nascido em 1887 e morto no exílio, na Ilha da Madeira, em 1922. A Congregação para Causas dos Santos reconheceu hoje "as virtudes heróicas" do imperador, primeira etapa do processo. Agora será feita a verificação de um milagre atribuído a Carlos, para que ele possa ser declarado beato.