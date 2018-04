Ex-integrante da operação Condor já está na Argentina

Nos próximos dias o militar uruguaio - um dos principais torturadores da Operação Condor (o plano de coordenação entre as ditaduras do Cone Sul nos anos 70 e 80 para a troca de informações e prisioneiros políticos), sentará no banco dos réus em Buenos Aires.

Cordeiro, de 71 anos, passou por um novo exame médico e as autoridades argentinas comprometeram-se em continuar seu tratamento cardíaco em Buenos Aires, onde será julgado. Tudo indica que Cordero ficará na penitenciária de Marcos Paz, na província de Buenos Aires.