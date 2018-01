Ex-líder do IRA pode ter se reunido secretamente com as Farc Um ex-líder do Exército Republicano Irlandês (IRA), hoje encarcerado na prisão de Maze, realizou em abril de 2001 uma viagem secreta à Colômbia com passaporte falso para encontrar guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), segundo o jornal Daily Telegraph. Padraig Wilson, de 44 anos, ex-militante do IRA que foi condenado a 24 anos de prisão mas libertado após acordo de paz da Sexta-Feira Santa, teria recebido um pagamento de milhares de libras do grupo rebelde colombiano para ajudar a desenvolver técnicas terroristas. A investigação do matutino britânico indica que Wilson é um aliado e amigo do presidente do Sinn Fein, Gerry Adams, o que demonstraria que os contatos entre o IRA e as Farc teriam sido autorizados pela cúpula republicana. Segundo os serviços de segurança da Colômbia, Wilson teria chegado a Bogotá em um avião da Air France em 5 de abril de 2001, sendo em seguida transferido de avião para San Vicente del Caguán, território então administrado pelas Farc. Ali, Wilson se reuniu com altos líderes da guerrilha colombiana, e regressou a Paris em 16 de abril. Por ter utilizado um passaporte falso, o ex-líder do IRA pode ter sido reenviado à prisão. "Uma cópia de um passaporte irlandês sob o nome de James Edward Walker, mas com a foto de Wilson, foi entregue à redação do jornal por agentes colombianos", escreveu o matutino britânico. O diário acrescentou que desde 1997, quando foi proclamado o cessar-fogo na Colômbia, o IRA recebeu "milhares de libras esterlinas das Farc em troca de ajuda para desenvolver técnicas terroristas". Em agosto de 2001, três militantes do IRA - James Monagham, Nuakk Connoly e Martin McCauley - foram presos na Colômbia acusados de terem treinado os rebeldes das Farc no uso de explosivos. O processo começará dentro de poucas semanas e os três poderão ser condenados a até 20 anos de prisão.