Ex-líder foragido Radovan Karadzic é preso na Sérvia O ex-líder sérvo-bósnio Radovan Karadzic, um dos homens mais procurados do mundo, foi preso na Sérvia, informou o gabinete do presidente Boris Tadic em um comunicado na segunda-feira. "Karadzic foi localizado e preso", informou o comunicado. Ele foi detido e levado diante de juízes do tribunal de crimes de guerra. Karadzic foi condenado duas vezes por genocídio pelo tribunal de crimes de guerra das Nações Unidas em Haia. A primeira, em julho de 1995, por causa do sítio de 43 meses a Sarajevo, que causou 12 mil mortes. A segunda condenação ocorreu quatro meses depois, por planejar o massacre de 8.000 muçulmanos em Srebrenica, na pior atrocidade registrada na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ele entrou na clandestinidade em 1997.