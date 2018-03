Ex-líder guerrilheiro vence primárias em El Salvador O legendário ex-comandante guerrilheiro Shafick Handal venceu as primárias do partido político da antiga guerrilha, convertendo-se, assim, no candidato da esquerda para as eleições presidenciais de março de 2004 em El Salvador. Handal deixou para trás Oscar Ortíz, prefeito da cidade de Santa Tecla, na periferia oeste de San Salvador, nas primárias realizadas ontem pela Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN). Segundo resultados preliminares, o ex-comandante teve 52,55% dos votos, enquanto que Ortíz ficou com 47,45%. Handal, de 72 anos, será acompanhado pelo doutor Guillermo Mata, que foi confirmado como candidato à vice-presidência.