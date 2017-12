Ex-líder lituano é eleito presidente O ex-presidente da Lituânia Valdas Adamkus venceu neste domingo as eleições presidenciais no país, derrotando a populista ex-primeira-ministra Kazimira Prunskiene, informou a Comissão Eleitoral. Adamkus obteve 51,4% dos votos e Prunskiene, 48,5%. Segundo o sistema parlamentar da Lituânia, o presidente não se envolve no dia-a-dia do governo, mas tem um importante papel na formação de novos governos. Adamkus, que voltou à sua ex-república soviética em 1997 após cinco décadas de exílio nos EUA, governou o país entre 1998 e 2003.