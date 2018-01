Ex-líder sérvio se entrega ao tribunal de Haia O ex-líder sérvio croata Milan Martic e o ex-oficial do exército iugoslavo Mile Mrksic, acusados de crimes de guerra, viajaram nesta quarta-feira para Haia, na Holanda, onde irão se entregar voluntariamente ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para a antiga Iugoslávia. Além deles, outras quatro pessoas também responderam ao pedido do governo iugoslavo para se entregarem ao Tribunal e assim poderem gozar da liberdade condicional até o início do julgamento. Nas últimas semanas, o ex-vice-primeiro-ministro iugoslavo, Nikola Sainovic, e o ex-chefe do Estado Maior do Exército iugoslavo, general Dragoljub Ojdanic, ambos acusados por crimes na guerra de Kosovo, e o sérvio da Bósnia Momcilo Gruban, também se entregaram ao TPI. Martic liderou os rebeldes sérvios que se opuseram em 1991 ao desligamento da Croácia da Federação Iugoslávia. Ele foi acusado pelo tribunal da ONU de participar do bombardeio a Zagreb, capital da Croácia, em maio de 1995. Já Mrksic encabeçou um grupo do Exército iugoslavo que em 1992 bombardeou durante meses a cidade croata de Vukovar. O oficial do Exército da antiga Iugoslávia, Vladimir Kovacevic, acusado de comandar uma ofensiva na cidade croata de Dubrovnik, disse que também irá se entregar. O TPI entregou uma lista às autoridades de Belgrado com o nome de 24 pessoas acusadas de participar da guerra do Kosovo. O ex-presidente iugoslavo Slobodam Milosevic já está sendo julgado em Haia. As acusações contra ele dizem respeito a genocídios e crimes de guerra e contra a humanidade durante as três guerras civis nos Bálcas - na Croácia, na Bósnia e em Kosovo. Milosevic se defende dizendo que estava apenas combatendo o terrorismo em seu país.