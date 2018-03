Ex-líderes espanhóis abrem mão de pagamento adicional

Das 85 pessoas que tinham direito ao pagamento adicional, 64 o recusaram, o que manterá 4,76 milhões de euros (US$ 5,89 milhões) nos cofres públicos.

A prática foi iniciada pelo ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero e seguida pela maior parte de seu antigo gabinete. Os bônus equivalem a 80% do salário de um parlamentar no período de até dois anos.

Desde então, o atual premiê da Espanha, o conservador Mariano Rajoy, aprovou leis impedindo que ex-autoridades recebam os bônus.

A Espanha, que está em recessão e cuja taxa de desemprego chega a quase 25%, luta para reduzir o déficit público, de 8,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011, para 6,3% este ano, 4,5% em 2013 e 2,8% no ano seguinte. Com a adoção de uma série de medidas de austeridade, Madri espera conseguir economizar 102 bilhões de euros até 2014. As informações são da Dow Jones.