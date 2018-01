Ex-marinheiro dos EUA é acusado de espionar para terroristas Um ex-membro da Marinha de Guerra dos Estados Unidos foi acusado nesta quinta-feira, 22, em Bridgeport (Connecticut) de supostamente espionar para indivíduos suspeitos de terrorismo. A procuradoria federal de Connecticut disse em comunicado que Hassan Abujihaad, de 31 anos, também conhecido como Paul Hall, enfrenta ainda as acusações de supostamente ter fornecido apoio material a pessoas vinculadas a organizações terroristas. As autoridades informam que Abujihaad foi detido este mês em Phoenix (Arizona). Aparentemente, ele fornecia dados secretos a uma entidade conhecida como Azzam Publications, com sede em Londres. A organização dava apoio material a ativistas clandestinos, acrescentou o documento oficial. O suspeito pode receber uma sentença de 25 anos de prisão, segundo fontes ligadas ao caso. Segundo as autoridades dos EUA, Abujihaad enviou mensagens eletrônicas secretas à Azzam quando estava na ativa na Marinha de Guerra, no Oriente Médio. A suposta atividade clandestina teria sido realizada pelo marinheiro quando estava a bordo do destróier USS Benfold, que foi ao Golfo Pérsico em 2001, de acordo com informações apresentadas pelas autoridades ao júri.