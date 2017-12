Ex-membro da ANP é detido por supostos militantes do Hamas O ex-procurador-geral da Autoridade Nacional Palestina (ANP), ligado ao movimento nacionalista Fatah, Khaled al-Qidra foi seqüestrado nesta segunda-feira por um grupo de desconhecidos, supostamente pertencentes ao Hamas, informou a agência palestina de notícias Ma´an. Por enquanto, não se sabe o paradeiro do ex-funcionário aliado do ex-presidente palestino Yasser Arafat nem do automóvel dos seqüestradores, que o capturaram ao norte da localidade de Khan Yunes, acrescentou a agência. Ainda não se sabe se o seqüestro é um ataque de algum clã familiar ressentido com Al-Qidra ou se é indício de uma retomada das hostilidades entre milicianos do Hamas, que respondem ao primeiro-ministro Ismail Haniyeh, e efetivos de segurança leais ao presidente da ANP, Mahmoud Abbas. Na quinta-feira, Abas e Haniyeh, com a mediação do rei Abdullah da Arábia Saudita, assinaram o Acordo de Meca para formar um governo de união nacional entre todas as facções palestinas.