Essebi também afirmou que os protestos em pequena escala que continuam a ocorrer na Tunísia, após a queda do regime de Zine El Abidine Ben Ali, em janeiro, estão assustando os investidores estrangeiros.

Essebi também criticou grupos islâmicos por fazerem rezas e preces nas ruas, algo que não acontecia no país na época do regime autocrático de Ben Ali. As informações são da Associated Press.