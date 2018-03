Ex-militar americano grava documentário nas Filipinas

O ex-militar americano Oliver North, envolvido no escândalo "Irã-Contra" nos anos 80, está gravando nas Filipinas um documentário para uma rede de TV dos EUA sobre o terrorismo islâmico, informou nesta segunda-feira, 18, o canal filipino GMAnews. O antigo oficial americano - que ficou conhecido na década de 80 por integrar o esquema que vendia armas através de Israel para a República Islâmica do Irã, então em guerra com o Iraque -, chegou às Filipinas no início do mês e esteve em vários pontos da ilha de Mindanao pela rede Fox, na qual ele apresenta a série War Stories with Oliver North. North entrevistou militares e policiais filipinos para obter informação sobre o paquistanês Khalid Sheikh Mohamed, que esteve nas Filipinas em meados da década de 90 antes de organizar os atentados de 11 de setembro, como teria confessado na base de Guantánamo, onde está preso. O trabalho de North também inclui Ramzi Youssef, sobrinho de Mohammed, que visitou Filipinas em 1993 e foi preso por ligação com o primeiro ataque contra o World Trade Center, naquele ano. Segundo a Polícia local, entre 1993 e 1994 ambos teriam feito testes com uma "bomba líquida" em pelo menos cinco explosões: quatro em zonas populares de Manila e uma na cidade de Cebu (centro do arquipélago).