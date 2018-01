Ex-militar iugoslavo é condenado a 20 anos por crimes contra croatas O tribunal sérvio para crimes de guerra sentenciou nesta quarta-feira o ex-militar iugoslavo Sasa Radak à pena máxima de 20 anos de prisão por sua participação na tortura e massacre de cerca de 200 prisioneiros de guerra croatas em uma fazenda vizinha à cidade de Vukovar em 1991. Em relação ao mesmo crime, cometido no início da guerra de independência da Croácia contra a Iugoslávia, o tribunal condenou 15 ex-membros das unidades de defesa territorial do antigo Exército iugoslavo a penas de entre 20 e cinco anos de prisão em dezembro de 2005 e em janeiro de 2006. Radak, que tinha participado como voluntário das tropas iugoslavas, foi julgado separadamente porque a acusação contra ele foi elaborada depois do começo do processo dos demais acusados. Segundo os processos, entre 20 e 21 de novembro de 1991 os condenados transferiram cerca de 200 prisioneiros do hospital de Vukovar para a fazenda, onde os separaram em grupos em um hangar e depois os fuzilaram em um campo próximo. Por sua responsabilidade neste massacre - ocorrido depois da queda de Vukovar, após vários meses de cerco - o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII) processa em Haia três ex-oficiais do antigo Exército iugoslavo, Veselin Sljivancanin, Miroslav Radic e Mile Mrksic.