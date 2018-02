Ex-ministra de Israel aprova morte de líder palestino A líder da oposição no Parlamento de Israel, Tzipi Livni, elogiou o assassinato de um comandante do Hamas em Dubai, ocorrido no mês passado. Livni discursou durante uma conferência em Jerusalém nesta terça-feira e disse que "o fato de que um terrorista ter sido morto, e não importa se isso aconteceu em Dubai ou em Gaza, é uma boa notícia para aqueles que lutam contra o terrorismo".