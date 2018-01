Ex-ministra diz que Blair grampeou gabinete de Kofi Annan A ex-ministra britânica Clare Short denunciou em entrevista à BBC que o governo de Tony Blair havia grampeado o gabinete do sercretário-geral da ONU, Kofi Annan. As Nações Unidas dizem que a colocação de escutas no escritório de Annan é ilegal.?Se realmente existe?, a prática ?deve parar?, afirmou o porta-voz das Nações Unidas Fred Eckhard. ?Ficaremos muito desapontados se (a denúncia) for verdadeira?, disse Eckhard. ?Tais atividades minam a integridade e a natureza confidencial dos contatos diplomáticos?, prosseguiu. ?Quem fala com o secretário-geral tem o direito de acreditar que os diálogos são confidenciais?. Clare Short renunciou como secretária de desenvolvimento internacional do governo Blair durante a campanha movida pelo líder britânico para levar a nação à guerra contra Saddam Hussein. Ela disse que o gabinete de Annan foi grampeado por agentes secretos britânicos durante os debates que precederam a guerra. Blair se recusou a confirmar ou negar a acusação, mas se referiu à ex-ministra como ?profundamente irresponsável?.