Ex-ministro da Defesa de Saddam se entrega O ex-ministro da Defesa iraquiano, Sultan Hashim Ahmad, se entregou nesta sexta-feira às tropas norte-americanas, na cidade de Mosul, no Iraque, informou Dawood Bagistani, membro de um grupo local de direitos humanos. Ahmad era o número 27 da lista dos 55 colaboradores do ex-presidente iraquiano, Saddam Hussein, procurados pelas forças norte-americanas. Bagistani mediou a redeção de Ahmad com as tropas do EUA. O acordo só foi fechado depois que os EUA se comprometeram a tirar o nome de Ahmad da lista dos homens mais procurados do regime deposto e trata-lo como um militar que não tem implicações com crimes de guerra.