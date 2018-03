Ex-ministro da Defesa que rompeu com Chávez é preso O promotor militar general Nelson Morales informou hoje que o general da reserva Raúl Isaías Baduel foi preso por uma comissão da Direção Geral de Inteligência Militar. Ex-ministro da Defesa da Venezuela, Baduel foi detido no Estado de Aragua, no centro do país. Morales disse à emissora estatal Venezolana de Televisión (VTV) que Baduel foi detido e levado ao Tribunal Militar de Aragua. Baduel falou à emissora Globovisión por telefone. O general afirmou que estava sendo conduzido de "maneira violenta". "Desconheço as acusações", disse, qualificando a operação como "um atropelo". "Não tenho nada a temer nem nada de que me envergonhar", completou. Baduel se distanciou do presidente Hugo Chávez no fim do ano passado, quando se declarou contrário a um projeto de reforma da Constituição promovido pelo governo. A promotoria militar investiga o militar em um suposto caso de corrupção. Baduel nega as acusações e sustenta que seu caso "não tem nenhuma conotação jurídica". Ele afirma que sofre o assédio da justiça "para calar-me, amedrontar-me". O militar passou à reserva em julho de 2007, logo após ser afastado do cargo de ministro por Chávez. Quatro meses depois, voltou à esfera pública para criticar um projeto de reforma constitucional impulsionado pelo presidente. O texto, que previa o estabelecimento de um modelo socialista e a reeleição presidencial indefinida, foi rejeitado dezembro em referendo pela população.