Ex-ministro de Finanças é novo primeiro-ministro sul-coreano O presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, nomeou nesta sexta-feira, 9, Han Duck-soo como novo primeiro-ministro, substituindo Han Myeong-sook, que renunciou ao cargo na quarta-feira. O novo chefe de governo, de 59 anos e doutor em ciências econômicas, foi ministro das Finanças entre 2005 e 2006. Ele estava trabalhando como conselheiro presidencial na negociação do tratado de livre-comércio com os Estados Unidos. A Casa Presidencial destacou a ampla experiência do novo primeiro-ministro na área de Economia e Finanças, para implementar a agenda econômica do governo no último ano do mandato de Roh. A ex-primeira-ministra Han Myeong-sook deixou seu cargo para voltar a comandar o partido governamental Uri, antes das eleições presidenciais de dezembro. Ela foi a primeira mulher a se tornar chefe do governo da Coréia do Sul, há 10 meses. O presidente Roh, em fevereiro, desistiu de militar no partido.