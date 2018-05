Ex-ministro de Interior da Ucrânia é preso por corrupção

O ex-líder da Revolução Laranja era mantido na prisão pelo serviço de segurança da Ucrânia, disse a porta-voz. O escritório da promotoria geral do país confirmou a prisão.

No mês passado, Lutsenko, de 46 anos, foi acusado por abuso de poder e apropriação indébita de fundos estatais. A mídia ucraniana diz que as acusações envolvem um pagamento ilegal de US$ 5.300 do político a seu motorista.

Lutsenko foi um dos líderes do movimento de protesto de 2004, junto com Yulia, que depôs o então presidente Viktor Yanukovych. O ex-ministro afirma que as acusações têm motivação política.

A própria ex-premiê foi acusada por abuso de poder e não pode deixar Kiev. A carismática líder da Revolução Laranja pode ficar até uma década na prisão.

Em fevereiro, Yulia perdeu uma dura disputa presidencial com Yanukovych, deixando o poder em março e tornando-se líder da oposição. Desde então, ela tem acusado Yanukovych de tentar silenciá-la e critica as políticas do atual líder, particularmente os esforços dele para se aproximar de Moscou. As informações são da Dow Jones.