Ex-ministro de Ruanda é condenado a 30 anos de prisão

O crime aconteceu quando Kalimanzira era o ministro do Interior de Ruanda em 1994. O genocídio daquele ano foi liderado por ex-integrantes do Exército do país e extremistas das milícias Hutu, conhecidas como Interahamwe. As vítimas eram pessoas da minoria Tutsi e Hutus moderados. As matanças só acabaram quando insurgentes liderados pelos Tutsi, sob o presidente Paul Kagame, derrubaram os extremistas do governo em julho de 1994. O tribunal da ONU já julgou 38 pessoas por causa do genocídio em Ruanda. Seis delas foram absolvidas.