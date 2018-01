Ex-ministro de Saddam irá ao tribunal na próxima semana O ex-ministro da Defesa do Iraque durante o regime de Saddam Hussein, general Sultan Hashim Ahmad, será apresentado numa audiência judicial na próxima semana, dizem autoridades. Ahmad rendeu-se a tropas americanas em setembro de 2003. Ele aparecerá ao lado de outra figura notória da ditadura de Saddam, o general conhecido como Ali Químico. Um representante do governo iraquiano já havia informado que Ali Hassan al-Majid - acusado de usar de armas químicas e apelidado de Ali Químico - será o primeiro dos 11 auxiliares diretos de Saddam a passar por uma audiência judicial preliminar. Já o general Ahmad era o número 27 na lista dos 55 iraquianos mais procurados. Encontra-se sob custódia do governo americano em um local secreto, na cidade de Bagdá. Durante a Guerra do Golfo de 1991, foi vice-chefe do Estado Maior. Ele encabeçou a delegação iraquiana nas negociações de cessar-fogo.