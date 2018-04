Ex-ministro disputará presidência com Mugabe Um ex-ministro das Finanças, que discutiu com o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, por causa de sua política econômica, anunciou ontem que concorrerá às eleições presidenciais de março como candidato independente. Simba Makoni, de 57 anos, disse que espera galvanizar os desiludidos com o partido governista.