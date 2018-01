Ex-ministro do Petróleo de Saddam se rende O ex-ministro iraquiano do Petróleo, Amir Rashid Muhammad al-Ubaydi, se rendeu nesta segunda-feira às forças da coalizão, informou o Comando Central norte-americano em Doha, no Catar. Al-Ubaydi era o número 47 da lista idealizada pela coalizão dos 55 homens mais procurados do regime deposto do presidente iraquiano Saddam Hussein. O ex-ministro é casado com a médica Rihab Taha, microbiologista do governo de Saddam e chefe de um suposto programa secreto de armas químicas. Não há pistas sobre a médica. Para os Estados Unido, a prisão de Rihab e seu marido será um passo importante para encontrar armas biológicas e de destruição em massa, principal motivo alegado pelos EUA e Grã-Bretanha para atacar o Iraque. Veja o especial :